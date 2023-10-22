نفسي الأرض تنشق وتبلعني .. كاملة أبو ذكري تتفاعل مع أزمة فلسطين

أعربت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري عن استيائها من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، لما يحدث فى فلسطين وتفاقم أزمتها مع الإحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة .

وعلقت كاملة أبو ذكري ، قائلة: طول عمري بحس إني شجاعة وبقدر أتحدى أي صعاب ومشاكل بعدي بيها في حياتي الشخصية والعملية، قد كدة دلوقتي حاسة إني شخص قليل الحيلة ونفسي الأرض تنشق وتبلعني لك الله يا فلسطين.

يذكر أن أخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح التى شاركت بيه فى الماراثون الرمضاني لعام 2022 ، وهو بطولة الفنانة إلهام شاهين، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وتناول العمل قصة روح التي يستدرجها زوجها من مصر إلى داعش في سوريا، وتحاول روح الفرار لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا.وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم، منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، إلهام شاهين، عادل كرم، محمد حاتم، وهو من تأليف محمد هشام عُبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية

وسبق و دعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة للقضية الفلسطينية.

ونشر التتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيان جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعوا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة.