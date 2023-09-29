نصائح كاملة أبو ذكري لـ نيللى كريم بشأن مسلسل رمضان 2024

حلقت الفنانة نيللى كريم ضيفة على الإعلامية إنجي على فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم والمذاع على نجوم FM.



وتحدثت نيللى كريم خلال الحلقة عن أحدث أعمالها القادمة وتفصيل مسلسلها الجديد والذى تخوض به موسم رمضان 2024.



وحرصت المخرجة كاملة أبو ذكرى على عمل مداخلة هاتفية أثناء الحلقة أعربت من خلالها عن حبها الشديد لموهبة نيللى كريم.



وأضافت كاملة خلال المداخلة أن نيللى كريم لديها الكثير لتقدمه على الشاشة مشيرة أن نيللى تستطع تقديم بجانب الأعمال الدرامية أعمال كوميدية واستعراضية.



وعن النصيحة التى تريد أن توجها كاملة لصديقتها نيللى كريم قبل دخولها مسلسل رمضان 2024، نصحتها بعدم تقديم مسلسل 30 حلقة ولابد من خوض تجربة الـ15 حلقة أو الـ10 حلقات فقط، وأن تختار قصة المسلسل القادم بعناية.



وأضافت قائلة: “ونصيحة مني يانيللى لو مقتنعتيش بالورق اعتذري عن المسلسل كله”.

