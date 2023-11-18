حفل متفجر المشاعر لـ عمرو دياب في دبي .. صور

استأنف الهضبة عمرو دياب اليوم نشاطه الفني وعاد لأول حفلاته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بعد فترة من التوقف نظرًا لتفاقم أحداث القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف بشكل مستمر.

وغنى عمرو دياب باقة من أشهر أغنياته التى حققت تفاعل جماهيري ضخم ، مثل “أنت الحظ” و“لو اتساب” و"يوم تلات" و“شكرًا من هنا لبكرة.

وقد أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، عن أسعار تذاكر حفلها، المقرر بعد أن تم تأجيلها بسبب أحداث غزة وتضامنًا مع الفلسطينيين، حيث كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.

انقسمت فئات سعر حفل تذاكر عمرو دياب في دبي إلى 7 فئات، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار التذاكر..

الفئة الأولى: 1641 جنيها

تذاكرالفئة الثانية: 2483 جنيها

الفئة الثالثة: 3325 جنيها

الفئة الرابعة: 4167 جنيها

الفئة الخامسة: 5009 جنيهات

الفئة السادسة: 5851 جنيها

الفئة السابعة vip:

6693 جنيها

وأعلن عمرو دياب خلال الفترة الماضية تضامنه مع أهالي غزة، حيث تبرع بـ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر دعمًا لأهال غزة، الذين يعانون في الأيام الأخيرة من القصف من الاحتلال الإسرائيلي.

تأجيل حفل عمرو دياب من قبل



وكانت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، اعلنت عن تأجيل الحفل، حيث جاء بيان الشركة المنتجة للحفل كالتالي: تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شان بوول، وحفل تي آي.

ويذكر ان اخر اغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر آخر، وغناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.