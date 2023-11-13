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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة.. طرح تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، أسعار تذاكر حفلها، المقرر إقامته يوم السبت 18 نوفمبر، بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة وتضامنًا مع الفلسطينيين، حيث كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.


وسبق، أعلن عمرو دياب تضامنه مع أهالي غزة، وتبرع الفنان بـ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر دعمًا لأهال غزة، الذين يعانون في الأيام الأخيرة من القصف من الاحتلال الإسرائيلي

انقسمت فئات سعر حفل تذاكر عمرو دياب في دبي إلى 7 فئات، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار التذاكر..

الفئة الأولى: 1641 جنيها

تذاكرالفئة الثانية: 2483 جنيها

الفئة الثالثة: 3325 جنيها

الفئة الرابعة: 4167 جنيها

الفئة الخامسة: 5009 جنيهات

الفئة السادسة: 5851 جنيها

الفئة السابعة vip: 
6693 جنيها


سبب تأجيل حفل عمرو دياب من قبل
 

ومن جانبه، كانت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي، اعلنت عن تأجيل الحفل، حيث جاء بيان الشركة المنتجة للحفل كالتالي: تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شان بوول، وحفل تي آي.

ويذكر ان اخر اغاني عمرو دياب هي أغنية يا قمر آخر، وغناها في أحد الأفراح، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية، كما طرح أغنية “ قولي إسمي ”و التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ نزولها حتي الآن.

عمرو دياب

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