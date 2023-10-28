اسمي أبو عبيده | محمد رمضان يوجه رسالة لإسرائيل لهذا السبب

وجه الفنان محمد رمضان رسالة للإحتلال الإسرائيلي بعد أن حثوا شعبهم على عدم متابعة أعماله، وذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع X.

وقال رمضان فى الفيديو: القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين.

واستكمل محمد رمضان حديثه ، قائلاً: أنا بقولهم دا أقل واجب أعمله اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية شخصيتي فى المسلسل القادم إنشاءالله أبو عبيدة".

ونشر الفنان محمد رمضان مؤخرًا صورة له رفقة أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، عبر خاصية ستورى بحسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب محمد رمضان: " السيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعدت بلقائك اليوم ، ولمست محبتك الشديدة لبلدي مصر ، شكرًا لاهتمامكم بالقضية الفلسطينية وتمنياتي لك وللمملكة الأردنية ولكل بلادنا العربية الأمان والرخاء والاستقرار.

نشر الفنان محمد رمضان منشورا من خلال حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية استوري ، يعلن عن تبرعه بجميع إيرادات حفلاته التى ستقام داخل المنطقة العربية لصالح أهالي غزة إثر الأحداث الأليمة التى يعيشوها خلال الفترة الحالية.

وعلق محمد رمضان ، قائلاً: "كل جولاتي الفنية فى المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخواتي فى غزة".

ونشر الفنان محمد رمضان، أمس منشور ليعلن وصوله إلى أبو ظبي لحضور حفل إفتتاح UFC الذى سيقام بجزيرة السعديات أبو ظبي ، وأنه سيخصص جزء من الأرباح لصالح أهالى غزة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري.

وعلق محمد رمضان عليها قائلاً: “الليلة حفل افتتاح بطول ufc بجزيرة السعديات أبو ظبي ، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة”.