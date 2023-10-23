محمد رمضان برفقة وزير خارجية الأردن : شكرًا لاهتمامكم بالقضية الفلسطينية

نشر الفنان محمد رمضان صورة له رفقة أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، عبر خاصية ستورى بحسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب محمد رمضان: " السيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعدت بلقائك اليوم ، ولمست محبتك الشديدة لبلدي مصر ، شكرًا لاهتمامكم بالقضية الفلسطينية وتمنياتي لك وللمملكة الأردنية ولكل بلادنا العربية الأمان والرخاء والاستقرار.

نشر الفنان محمد رمضان منشورا من خلال حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية استوري ، يعلن عن تبرعه بجميع إيرادات حفلاته التى ستقام داخل المنطقة العربية لصالح أهالي غزة إثر الأحداث الأليمة التى يعيشوها خلال الفترة الحالية.

وعلق محمد رمضان ، قائلاً: "كل جولاتي الفنية فى المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخواتي فى غزة".

ونشر الفنان محمد رمضان، أمس منشور ليعلن وصوله إلى أبو ظبي لحضور حفل إفتتاح UFC الذى سيقام بجزيرة السعديات أبو ظبي ، وأنه سيخصص جزء من الأرباح لصالح أهالى غزة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري.

وعلق محمد رمضان عليها قائلاً: “الليلة حفل افتتاح بطول ufc بجزيرة السعديات أبو ظبي ، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة”.

فيديو محمد رمضان وهو يخضع لجلسة مساج:

أثار الفنان محمد رمضان، غضب وسخط الجمهور مجددًا، بنشر فيديو مستفز ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء خضوعه لجلسة مساج وباديكير، على هامش تواجده في نيجيريا، متجاهلًا الأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليتصدر التريند عبارة "باديكير محمد رمضان".

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو يقوم بعمل جلسة لتنظيف البشرة وباديكير ومساج، خلال تواجده فى نيجيريا لارتباطه بعدة نشاطات فنية هناك.

وشارك أيضًا الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب محمد رمضان على أحداث غزة، عبر الاستوري معلقة: “صبراً العرب أفعال”.