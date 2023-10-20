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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يعلن تخصص أرباح جولته فى أبو ظبي لضحايا غزة

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان منشور ليعلن وصوله إلى أبو ظبي لحضور حفل إفتتاح UFC الذى سيقام  بجزيرة السعديات أبو ظبي ، وأنه سيخصص جزء من الأرباح لصالح أهالى غزة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري.

وعلق محمد رمضان عليها قائلاً: “الليلة حفل افتتاح بطول ufc بجزيرة السعديات أبو ظبي ، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة”

فيديو محمد رمضان وهو يخضع لجلسة مساج:

أثار الفنان محمد رمضان، غضب وسخط الجمهور مجددًا، بنشر فيديو مستفز ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء خضوعه لجلسة مساج وباديكير، على هامش تواجده في نيجيريا، متجاهلًا الأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليتصدر التريند عبارة "باديكير محمد رمضان". 

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو يقوم بعمل جلسة لتنظيف البشرة وباديكير ومساج، خلال تواجده فى نيجيريا لارتباطه بعدة نشاطات فنية هناك.

وشارك أيضًا الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب محمد رمضان على أحداث غزة،  عبر الاستوري معلقة: “صبراً العرب افعال”. 

 

محمد رمضان القضية الفلسطنية

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