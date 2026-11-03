هيئة تنشيط السياحة: حملة الترويج للمقصد السياحي المصري في لندن تعتمد على مزيج متكامل من الإعلانات

قالت رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سوزان مصطفى، إن الحملة التي تم إطلاقها بالعاصمة (لندن) لتعزيز حضور المقصد المصري في السوق البريطاني تعتمد على مزيج متكامل من الإعلانات الخارجية عبر الشاشات الرقمية (Digital OOH) والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، وتقنيات الاستهداف الجغرافي (Geo-Fencing)، بما يسمح بتوجيه الرسائل الترويجية إلى الفئات المستهدفة بدقة أكبر، وإبراز تنوع المنتجات والتجارب السياحية المصرية.

وأضافت سوزان مصطفى، أن اختيار المواقع الإعلانية روعي فيه كثافة الحركة السياحية والتجارية، ومسارات انتقال المشاركين والوفود إلى مركز المعارض "إكسل لندن" (Excel London)، مقر انعقاد البورصة، لضمان تحقيق انتشار واسع للحملة وتعزيز فرص التفاعل مع محتواها.

وكانت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أمس الاثنين، قد أطلقت حملة ترويجية متكاملة في لندن، تستمر لمدة شهر، بهدف تعزيز حضور المقصد السياحي المصري بالسوق البريطاني، والاستفادة من الزخم الذي تحظى به المشاركة المصرية في أحد أبرز الملتقيات الدولية لصناعة السياحة والسفر.. وذلك في إطار مشاركة مصر كشريك رئيسي في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2026)، والتي ستنطلق فعالياتها اليوم.

وتستهدف الحملة إبراز التنوع والثراء اللذين يتمتع بهما المقصد السياحي المصري، وما يقدمه من منتجات وتجارب سياحية تلبي اهتمامات مختلف السائحين، إلى جانب تعزيز الوعي بها لدى الجمهور البريطاني، ودعم جهود التواصل مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران وصناع القرار في القطاع السياحي، بما يسهم في تحفيز الطلب على زيارة مصر، لا سيما خلال الموسم السياحي الشتوي، وزيادة الحركة السياحية الوافدة من المملكة المتحدة.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته - أن الحملة تكتسب أهمية خاصة في ضوء مشاركة مصر كشريك رئيسي في البورصة هذا العام، إذ تتكامل أنشطتها الإعلانية مع الفعاليات والأنشطة الترويجية المصاحبة للمشاركة المصرية، بما يعزز انتشار الرسائل التسويقية للمقصد السياحي المصري، ويوسع نطاق الوصول إلى الأسواق والجمهور المستهدف، ويحقق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة الدولية.

وكان الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قد قال إن الحملة تعكس توجه الهيئة نحو تطوير منظومة ترويجية متكاملة تجمع بين الإعلانات الخارجية التقليدية والوسائل الرقمية الحديثة، بما يتيح الوصول إلى الجمهور المستهدف بكفاءة أكبر، سواء من السائحين المحتملين أو المتخصصين وصناع القرار في صناعة السياحة.

وأشار إلى حرص الهيئة على تحقيق التكامل بين الأنشطة الترويجية المصاحبة للمشاركة المصرية في البورصة والحملات الإعلانية المنفذة في لندن، بما يعزز فاعلية الرسائل التسويقية، ويحوّل الحضور المصري في هذا الحدث الدولي إلى فرص تسويقية تدعم زيادة الطلب على زيارة مصر.

وتتضمن الحملة الميدانية عرضا لمواد إعلانية ترويجية للمقصد السياحي المصري على الشاشات الرقمية في عدد من الميادين والمحاور الرئيسية والمناطق الحيوية بالعاصمة البريطانية، إلى جانب الشاشات والبوابات الرقمية بمحطات مترو الأنفاق، والمسارات المؤدية إلى مركز المعارض، بما يضمن وصول الرسائل الترويجية إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور والمشاركين في البورصة.

كما تشمل الحملة أنشطة ترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بالاستعانة بتقنيات الاستهداف الجغرافي في محيط مركز المعارض والمطارات الرئيسية والفنادق الكبرى، بما يتيح الوصول إلى الوفود والمشاركين خلال فترة انعقاد البورصة وما بعدها، ويعزز فرص التفاعل مع المحتوى الترويجي للمقصد السياحي المصري.