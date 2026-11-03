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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«نحو كاهن متميز».. انطلاق السيمنار السنوي لكهنة إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر

آباء الكنيسة الأرثوذكسية
آباء الكنيسة الأرثوذكسية
ميرنا رزق

نظمت إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر السيمنار السنوي الخامس للآباء الكهنة، تحت عنوان «نحو كاهن متميز»، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الخدمة الكهنوتية وتعزيز الخبرات الرعوية.

وقد شارك في السيمنار عدد من أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، وذلك بهدف ثقل خبرات الكهنة في مختلف مجالات الخدمة، من خلال محاضرات متخصصة تجمع بين الجوانب الروحية والرعوية والاجتماعية.

وانطلقت فعاليات السيمنار بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة ببورسعيد، واستمرت على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء ٢ و٣ نوفمبر الجاري.

وشهد السيمنار حضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء: الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد، والأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية الإسماعيلية، والأنبا بموا، أسقف إيبارشية السويس، والأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر.

الحياة الكهنوتية

وتضمن السيمنار عددًا من المحاضرات الرئيسية التي تناولت جوانب متنوعة من الحياة الكهنوتية والخدمة الرعوية، وجاءت كالتالي:
محاضرة «نحو كاهن متميز في حل المشكلات الزوجية»، وألقاها نيافة الأنبا سارافيم.

محاضرة «نحو كاهن متميز في التدبير الكنسي»، وألقاها نيافة الأنبا بموا.

محاضرة «نحو كاهن متميز في دراسة كلمة الله»، وحاضر فيها نيافة الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.

محاضرة «نحو كاهن متميز في روحانية الأسرار»، وحاضر فيها نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

محاضرة «نحو كاهن متميز في التنمية والرعاية الاجتماعية»، وقدمها نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة.

ويهدف السيمنار إلى تعزيز العمل الرعوي، وتبادل الخبرات بين كهنة الإيبارشيات المشاركة، بما يسهم في تطوير الخدمة الكنسية والارتقاء بدور الكاهن في رعاية أبناء الكنيسة ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الخدمة.

جدير بالذكر أن السيمنار يُعقد هذا العام تحت إشراف وتنسيق إيبارشية السويس.

الكهنة الحياة الكهنوتية الكاهن الكنيسة الخدمة الكنسية

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