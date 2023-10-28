إليسا بعد انتهاء خلافها مع روتانا: أخطأت عندما تعاونت مع شركة أخرى

علقت الفنانة إليسا على انتهاء أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وأعربت عن شعورها بالندم عندما تعاونت مع شركة أخري لتوزيع أغاني أخر ألبوماتها.

وردت إليسا على أحد العناوين الصحفية من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة : غلطت أنو أعطي التوزيع لشركة غير روتانا، ما غلطت بالإنتاج لنفسي! please كونو موضوعين وشكرا".

تصالح إليسا مع شركة روتانا

وكانت إليسا قد تصدرت مواقع البحث فى جوجل ، خلال الفترة الماضية بسبب خلافتها التى كانت قائمة مع شركة روتانا بسبب ألبومها الأخير التى توقف طرحه ، وأنتهي الخلاف بينهما.

واحتفلت الفنانة اللبنانية إليسا أمس بعيد ميلادها الـ 51، داخل مقر شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فى المملكة العربية السعودية

وحرص الرئيس التنفيذي لشركة روتانا ، سالم الهندي على الأحتفال بعيد ميلاد إليسا، داخل مقر الشركة لإحياء حفل أونلاين.

الهجوم على إليسا بسبب احيائها لحفلها فى ألمانيا

وتعرضت إليسا فى الأيام الماضية لعدة انتقادات بسبب إحيائها حفل فى إلمانيا فى ظل الظروف القائمة وتفاقم القضية الفلسطينية ، وقالت إليسا خلال الحفل، إنها مضطرة لإحياء الحفل لأنها ملتزمة بتعاقداتها التي أتفقت عليها قبل بداية الحرب في غزة، وطالبت جمهورها بالوقوف دقيقة حدادا لأجل فلسطين.

ألبوم إليسا الجديد

ومن المقرر أن تطرح إليسا أحدث ألبوماتها خلال الفترة المقبلة، بعد أن واجه عدة تأجيلات، وكان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي .

حفل إليسا الأونلاين ضمن فعاليات موسم الرياض

وقد شاركت إليسا متابعيها فيديو لحفلها الذي أقامته أونلاين، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية وأختارت إليسا فستانًا طويلاً بلون أزرق داكن، بفتحة صدر على شكل V وكان فستان إليسا من تصميم TALBOT RUNHOF، ووصل سعر 2195 دولارا، أي ما يعادل 68 ألف جنيه.