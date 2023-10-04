بعد تقديمها حفل انتصار أكتوبر.. أبرز أعمال نجوى إبراهيم عن نصر أكتوبر

وقع الاختيار على الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم لتقديم الحفل السنوي لانتصار أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن احتفال الدولة بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة.



وتناولت العديد من الأعمال الفنية هذا الانتصار، ولازالت عالقة فى أذهاننا أبرز التفاصيل عن حرب أكتوبر والإنتصار الذى حققه الجيش المصري فى عام 1973 ، ومن أبرز الفنانين الذى قدموا أعمال فنية مميزة عن هذه الإنتصارات هى الإعلامية و الفنانة نجوى إبراهيم ، حيث قدمت أقوى الأفلام التى جمعت بين قوة الأداء والتميز.

الرصاصة لا تزال فى جيبي:

من أقوى الأفلام التى تم تقديمها فى السينما المصرية عن انتصارات حرب أكتوبر كانت من توقيع الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم وهو فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي ، حيث تحدث عن إنتصارات أكتوبر و يعد من أهم وأبرز الأفلام التى قدمت حيث تداولت تفاصيل النصر وما قبلها من صراعات عاشها الجيش المصري.

وقد علقت نجوى إبراهيم فى إحدى اللقاءات السابقة : "أن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي عزيز على قلبي وأفتخر بمشاركتي به، وكان في بدايتي بالسينما بعد فيلم الأرض، ولن أتحدث عن نفسي في هذا الفيلم بل عن العمالقة الذين شاركوا به، من أول من كان يقدم لنا الشاي حتى المخرج، تعلمت منهم الدقة واحترام العمل، وجميعهم في نظري مثل سير مجدي يعقوب".

وتابعت ، قائلة: أن القوات المسلحة ساندت رمسيس نجيب بشكل كبير في هذا الفيلم ، ومعظم المشاهد كانت بالفعل حقيقية وفي أماكن واقعية في بور سعيد وبور فؤاد والإسماعيلية والسويس، ولذلك كان الجيش يدعمهم بقوة.

حتى أخر العمر:

ومن أبرز الأفلام أيضًا التى قدمتها الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم أيضًا حول حرب أكتوبر هو فيلم "حتى أخر العمر" ، حيث دارت قصته حول فتاة بسيطة تعجب بأحد الشباب الذى يقرر أن يشارك في الحرب، وبعد العمليات يعود إلى المنزل بعد أن أصيب بالشلل نتيجة اصابته بحرب أكتوبر، ويطلب منها زوجها الرحيل إلا أنها تتمسك به ، ولكنها تقرر أن تبقى الزوجة مع زوجها حتى آخر العمر وكان الفيلم من بطولة، نجوى إبراهيم ، محمود عبد العزيز ، عمر خورشيد ، عماد حمدى تأليف نينا الرحبانى ، قصة وسيناريو وحوار يوسف السباعى ، اخراج اشرف فهمى.

أمنية نجوى إبراهيم فى تقديم الكثير من الأعمال الوطنية: وكانت نجوى إبراهيم قد صرحت فى إحدى المدخلات الهاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب ، إنها بدأت حياتها الفنية بأفلام تحكى عن بطولات القوات المسلحة مثل "الرصاصة لا تزال فى جيبى"، وستظل هذه الأفلام فى الذكريات حتى نهاية العمر.

ووجهت نداء تطالب فيه المنتجين بتقديم أفلام تحكى بطولات القوات المسلحة فى سيناء، معلقة: "أنا مستعدة أعمل أى حاجة بدون أى مقابل مادى، سواء أم لأحد الأبطال أو زوجته أو أى شىء".