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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيقولي لأ.. لقاء سويدان ترد على شائعات إعجابها بميدو عادل

صدى البلد

ردت الفنانة لقاء سويدان على ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول إعجابها بالفنان ميدو عادل ، وذلك عقب تفاقم أزمتهما أثناء كواليس العرض المسرحي سيد درويش.

وقالت لقاء سويدان فى تصريحات تليفزيونية ، أن كل ما تردد هى إشاعات ليس لها أى أساس من الصحة ، وأنها بدأت المسرحية منذ 4 سنوات.

وأضافت لقاء سويدان ، معلقة: أنا شغالة في المسرحية دي بقالي 4 سنين، هاجي في آخر شهر أعجب بميدو وهيقولي لا؟ ، وبعدين الناس اللي بتشتم دي بتبقى فييك، أنا أقدر أعمل أكونت فيك ويشتم، كل الناس بتتشم، المذيعين بيتشتموا والمحجبات بيتشتموا،والمشيين فى الشارع كمان، كله بيشتم في كله.

وعن آخر تطورات الأزمة: قالت لقاء سويدان: مش هينفع أتكلم فى المستجدات والمشكلة فى النيابة الإدارية وفى أطراف كتير فى القصة.

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أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

وقد بدأت الأزمة بين ميدو عادل ولقاء سويدان فى الليلة الأخيرة للعرض المسرحي العرض المسرحي لسيد درويش ، حيث حدثت مشادة كلامية بين لقاء سويدان وميدو عادل ، وانتهت بصفع لقاء سويدان ميدو عادل على وجهه “بالقلم” أمام كافة الحاضرين في المسرح.

وردت لقاء سويدان فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة صبرى ببرنامج قعدة ستات على شاشة القاهرة اليوم، معلقة: "اننى لم أقم بصفع ميدو عادل خلال العرض المسرحى "سيد درويش" وكل ما يتردد عار تماما من الصحة".

وقد نشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على انستجرام، من آخر ليلة عرض لـ مسرحية سيد درويش، التي شهدت واقعة صفعها للفنان ميدو عادل، بمسرح البالون، يوم السبت 23 سبتمبر.

وظهر في الفيديو، بطل مسرحية سيد درويش «ميدو عادل» وهو يقدم التحية للجمهور وصناع العرض، ومسئولي البيت الفني للفنون الشعبية الحاليين والسابقين ووزيرة الثقافة؛ وذلك في ظل غياب لقاء سويدان، عن مشهد تحية الجمهور لسبب لم تكشف عنه.

 

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