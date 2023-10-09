من نية مبيتة للصفع لإحالتهم لمجلس التأديب .. القصة كاملة لأزمة لقاء سويدان وميدو عادل

تصدرت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل موؤشرات البحث فى جوجل ، بعد أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرارًا بإحالة كل منهما إلى مجلس التأديب، بعد أن كان أحدث فصول الأزمة التي وقعت مساء السبت 23 سبتمبر، في آخر ليالي عرض مسرحية سيد درويش.



بداية الأزمة بين لقاء سويدان وميدو عادل:

وكشفت الإعلامية نهار سمير، خلال تقديمها فقرة فنية في برنامج “صباح البلد” لمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل الخلاف بين لقاء سويدان وميدو وأوضحت الإعلامية، أن “سيد دروش”،أن الأزمة بدأت فى الليلة الأخيرة للعرض المسرحي العرض المسرحي لسيد درويش ، حيث حدثت مشادة كلامية بين لقاء سويدان وميدو عادل ، وانتهت بصفع لقاء سويدان ميدو عادل على وجهه “بالقلم” أمام كافة الحاضرين في المسرح.

أول رد من لقاء سويدان:



وردت لقاء سويدان فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة صبرى ببرنامج قعدة ستات على شاشة القاهرة اليوم، معلقة: "اننى لم أقم بصفع ميدو عادل خلال العرض المسرحى "سيد درويش" وكل ما يتردد عار تماما من الصحة".



وقد نشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على انستجرام، من آخر ليلة عرض لـ مسرحية سيد درويش، التي شهدت واقعة صفعها للفنان ميدو عادل، بمسرح البالون، يوم السبت 23 سبتمبر.

وظهر في الفيديو، بطل مسرحية سيد درويش «ميدو عادل» وهو يقدم التحية للجمهور وصناع العرض، ومسئولي البيت الفني للفنون الشعبية الحاليين والسابقين ووزيرة الثقافة؛ وذلك في ظل غياب لقاء سويدان، عن مشهد تحية الجمهور لسبب لم تكشف عنه.

وعلقت لقاء سويدان، على الفيديو الذي نشره مخرج العرض أشرف عزب، وقالت: «اهي آخر ليلة... المتممة لـ ٣٠ ليلة عرض .. للأستاذ اللي قال إني قفلتها بنية مبيتة.. وفي حاجة كمان في الفيديو ياتري شفتوها ؟؟؟»



رد والدة ميدو عادل:

وجاء رد والدة ميدو عادل الفنانة سمر عبد الوهاب حيث نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تشرح فيه واقعة صفع ميدو على وجهه من الفنانة لقاء سويدان

وكان عنوان الفيديو الذي نشرته والدة ميدو عادل، يحمل عنوان: سليطة اللسان، وعلقت عليه، قائلة: «شير؛ لمعرفه الحق».



شهود عيان على أزمة لقاء سويدان وميدو عادل:

.وقد نشرت الدكتورة سهير عبد القادر- رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الهمم- مقطع فيديو لأطفال المؤسسة وأولياء أمورهم، الذين حضروا العرض وشهدوا على واقعة لقاء سويدان وصفعها لـ ميدو عادل.



وقال الأطفال وأولياء الأمور، في المقطع، أنه بالمشهد الأخير من المسرحية نزل ميدو عادل للأطفال من ذوي الهمم، لأنه يعرفهم من خلال مؤسسة أولادنا، وأصطحبهم للصعود إلى خشبة المسرح، لكنهم تفاجئوا بنفور لقاء سويدان من الأطفال ورفضها لهم.



وأضافوا: أنه بعد نشوب المشاجرة أسدل الستار سريعا، وتفاجئوا بصفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل، وضربها له بالقلم «صفعته»، ثم تعديها عليه بألفاظ غير لائقة.



وعلق أيضًا السيد إبراهيم - مؤلف مسرحية سيد درويش تفاصيل أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، خلال العرض بمسرح البالون.

حيث نشر منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، معلقًا: «قالت لى جليلة فى الليلة السابقة وكان معى الفنان ياسين الضو انها ستغلق عرض سيد درويش !! ولم اتوقع ان تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها فى الليلة الاخيرة وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود اربع سنوات ولاتحافظ عليه ولا تخرج لتحية الجمهور وان تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل فى الكواليس وتصفعه بالقلم.



وتابع مؤلف مسرحية سيد درويش: «رغم هذا تمالك اعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذى احبه ثم اتضح ان هذه هى عادتها فى كل العروض التى شاركت فيها واشعلت كواليسها وقلتها ! والشهود احياء يرزقون.».

وقد كشف أيضًا أشرف عزب مخرج مسرحية سيد درويش عن تطورات الأزمة التي حدثت بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل في العرض على مسرح البالون ليلة.



حيث قال أشرف عزب، في تصريحات لموقع صدى البلد ، إن نقابة المهن التمثيلية حققت في الواقعة، بعد فتح مذكرة بما حدث أمس، متحفظًا عن ابداء أي تفاصيل عن الواقعة لحين استكمال التحقيقات الرسمية".