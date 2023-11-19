جمال العدل يكشف سبب ضعف إيرادات فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان.. فيديو

كشف المنتج جمال العدل تفاصيل أحدث أعماله مع الفنان محمد رمضان ، الذى عرض مؤخرًا فى دور العرض السينمائية ولم يحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال المنتج جمال العدل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد رمضان فنان مميز ولديه الكثير من الإمكانيات الفنية تجعله يفعل الكثير من الأعمال المختلفة، و فيلم ع الزيرو مميز وأخذ رد فعل نقدي جديد ومتفرجين جدد أيضا، إلا أنه لم يحقق نجاحا كبيرا لأنه لم يشبه قوالب أفلام العيد.

جمال العدل ينتقد تصرفات محمد رمضان

وعن تصرفات محمد رمضان عبر السوشيال ميديا ، قال جمال العدل : أختلف تماما مع محمد رمضان بشأن ما يقوم به أو ينشره على السوشيال ميديا، لكنه يرى أن هذا نجاح بالنسبة له من خلال تصدره التريند

وهل هو مش عارف إنه هيتشتم؟، معلقًا: محمد رمضان بيجيب إحباط للشباب لما ينشر صوره مع سياراته.

وأضاف جمال العدل ، قائلاً: أن محمد رمضان يرى نفسه ناجحاً فيما يفعله ، وبالنسبة لي راجل فى سني بشوف أن دا مش مظبوط وقولتله دا ، بس هو ناجح فى المنطقة دى يبقى ممكن يكون هو اللى صح وأنا اللى غلط.

وعن الأعمال القادمة للعدل جروب ، قال جمال العدل إن شركة العدل جروب تعمل حاليا على إنتاج فليمين الأول أكشن والأخر كوميدي.

وأضاف جمال العدل :أن الفنان أحمد السقا المرشح الأول لبطولة فيلم الأكشن، ونحن في انتظاره للتفاوض معه عقب عودته من لبنان.

وعن الفيلم الكوميدي ، قال جمال العدل، إنه حتى الآن لم نتواصل مع أي فنان بشأن بطولة الفيلم الكوميدي الذي يتم التجهيز له حاليا.