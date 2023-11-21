ممثل إسرائيلي شهير يفجر بيتا في غزة ويدعم جيش الاحتلال.. شاهد

شارك الممثل الإسرائيلي عيدان أميدي مقطع فيديو على حسابه على "إنستجرام" ، وهو يقاتل حالياً في صفوف جنود الاحتياط ، قائلاً إنه لحظة تفجير مبنى في غزة "انتقاماً لضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر".

وقد استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليل، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12ألفًا و916 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 32850 شخصا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.