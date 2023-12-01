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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد: سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتواجدها خلال هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي.

وعلقت نبيلة عن حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي بدورته الثالثة وبحضور فعالياته المختلفة والمنوعة.. السينما هي قصتك بمهرجانك شعار المهرجان المميز.
 

 

تفاصيل اليوم الأول من مهرجان البحر الأحمر

بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الخميس في سينما فوكس وكذلك العروض الافتتاحية في ريتز، ويحضر الممثل جوني ديب والممثلة مايوين للعرض الخاص لفيلم "جان دو باري".

وتنطلق مسابقة مهرجان البحر الأحمر مع العروض الأولية في منطقة الشّرق الأوسط للأفلام التالية: "وراء الجبل" لمحمد بن عطية، وفيلم "إخفاء صدام حسين" لهالكوت مصطفى، وفيلم "عزيزتي جاسي" لتارسم سينج داندور.

 

بينما تشمل العروض العالمية الأولى للعروض الافتتاحية حضور المخرجين مع طاقم العمل، والأفلام هي: "أمس بعد بكرة" للمخرج عبدالغني الصائغ، والفيلم المصري المرتقب "شماريخ" لعمرو سلامة، بالإضافة إلى العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم الأكشن الملحمي "ليلة صامتة" لجون وو.

وتتضمن العروض الأولية الأخرى في الشرق الأوسط الأفلام التالية: "الثّلوج الأخيرة" (إيران، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "القتل" (الهند، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "أداجيو" (إيطاليا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "قتلى الجدد" (الولايات المتّحدة الأمريكيّة، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "زوجة الرّئيس" (فرنسا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، و"الضّفيرة"، بالإضافة إلى العرض الأوّل في الشّرق الأوسط لـ"أنيماليا" (المغرب، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

على جانب آخر يستضيف المهرجان السعودي على طاولة الحوار اليوم كل من كاترينا كيف، و ياسمين صبري، والأخوين قدس، وكذا فعالية خاصة بعنوان "المرأة في السّينما".

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

الفنانة نبيلة عبيد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي افتتاح مهرجان البحر الأحمر

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