بصورة بالمستشفى .. إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع

أعلنت الفنانة زينة عن إصابة أحد نجليها التوءم في ذراعه اليمنى ، وذلك من خلال إستوري له وهو فى أحد المستشفيات ، على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت زينة ، معلقة: الحمدلله ألف حمد

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.

وأوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طولالوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".



وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراعبيناتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”.

وقد نعت الفنانة زينة، صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، الذي توفى بعد صراع مع المرض.

ونشرت زينة عبر صفحتها الشخصية بموقع ا انستجرام، عدة صور لها برفقة الراحل صلاح رمزي، وعلقت قائلة: "الله يرحمك يا صلاح، كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ما شوفت زيك،"الف رحمة عليك يا حبيب قلبي وأخويا، وخالص التعازي للغالي شريف رمزي، والأسرة الكريمة، أرجو منكم الدعاء لصلاح بالرحمة، ولأسرته بالصبر يارب".