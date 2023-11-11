زينة تهنىء والدتها بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

عايدت الفنانة زينة والدتها بمناسبة عيد ميلادها ، ونشرت مجموعة صور عائلية تجمعهما ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري.

وكتبت زينة ، قائلة: "كل سنة وأنتى طيبة يا ماما وربنا يخليكي ويديكي الصحة والعمر وما يحرمنا منك أبدًا يارب".

وشاركت زينة خلال الأيام الماضية مجموعة صور لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حيث ظهرت بإطلالة رياضية كاجوال، من ستاد بأوروبا، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وأعلنت الفنانة زينة تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الغذائية لشعب فلسطين الشقيق في ظل الأزمة المريرة التي يمر بها أهالي غزة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واصطحبت معها نجليها عز وزين.

ونشرت زينة عبر حسابها بموقع انستجرام، مجموعة صور لها خلال تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، رفقة نجليها عز وزين ولكنها أخفت وجهيهما في الصور التي نشرتها وأظهرتهما من الخلف.

وجهت الفنانة زينة رسالة غاضبة بعد القصف التي قام به الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة.

وكتبت زينة عبر حسابها بموقع انستجرام : حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق ، كل مشكلتهم إنهم انولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر علي فجركم.. يارب اسمع منهم ومنا نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر