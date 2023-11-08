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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رحيم يتخطى 260 ألف مشاهدة بـ "الحكاية إنسانية"

محمد رحيم
محمد رحيم

أعلن الفنان محمد رحيم تخطي أحدث أغانيه “الحكاية إنسانية”، 260 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وأعلن “رحيم”، خلال الأيام الماضية، طرح أغنيته “الحكاية إنسانية”؛ تضامنًا مع القضية الفلسطينية إثر ما يحدث لأهلها من عنف وقصف مستمر على يد الاحتلال الإسرائيلي .

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وقال الفنان  محمد رحيم فى وقت سابق ، إنه بدأ مشواره الفني منذ أن كان فى عمر ال19 ، وكان أول عمل له هو لحن أغنية "وغلاوتك" للفنان عمرو دياب.

وأضاف فى لقائه ببرنامج "لمن يهمه الفن" ، الذى يذاع على نغم اف ام ، أنه معتز جدًا ببدايته التى كانت مع الفنان عمرو دياب ، وأن تعاونهم جاء بشكل مفاجيء فى نفس اليوم الذى تقابل لأول مرة مع الفنان حميد الشاعري هو نفسه الذى قابل فيه عمرو دياب لأول مرة ، وكان فى فترة الدراسة ، حيث كان يدرس فى معهد تربية موسيقية.

آخر أعمال محمد رحيم

وكان نشر الفنان محمد رحيم بوستر ترويجي للفنانة مي فاروق مؤخرًا ، يعلن فيه عملا جديدا يجمعهما معا، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.


وعلق "استعدوا يا جماعة لغنوة جديدة مع الموهوبة مي فاروق إن شاء الله تبقى مفاجأة ، أغنيه ليه كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم ، توزيع أحمد عبد السلام ، وتريات أشرف رجب ، مهندس صوت ياسر أنور.


وكشف أيضًا الفنان محمد رحيم مؤخرًا ،عن ديو يجمع بين المطرب محمد منير ومريام فارس.
وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربه اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنيه #الساحل_الشمالي هي النجمه ميريام فارس ونازله ان شاء الله في خلال ايام قليلة جدا  دعواتكو أبقى إن شاء الله.

أغانى محمد رحيم أغنية الحكاية إنسانية القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي أغاني تدعم القضية الفلسطينية

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