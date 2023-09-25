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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رحيم يكشف عن أول تعاون مع عمرو دياب

صدى البلد

قال الملحن محمد رحيم إنه بدأ مشواره الفني منذ أن كان فى عمر ال19 ، وكان أول عمل له هو لحن أغنية "وغلاوتك" للفنان عمرو دياب.

وأضاف فى لقائه ببرنامج "لمن يهمه الفن" ، الذى يذاع على نغم اف ام ، أنه معتز جدًا ببدايته التى كانت مع الفنان عمرو دياب ، وأن تعاونهم جاء بشكل مفاجيء فى نفس اليوم الذى تقابل لأول مرة مع الفنان حميد الشاعري هو نفسه الذى قابل فيه عمرو دياب لأول مرة ، وكان فى فترة الدراسة ، حيث كان يدرس فى معهد تربية موسيقية.

أخر أعمال محمد رحيم:
وقد نشر الملحن محمد رحيم بوستر ترويجي للفنانة مي فاروق مؤخرًا ، يعلن فيه عن عمل جديد يجمعهما سويًا ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.


وعلق ، قائلاً: "استعدوا يا جماعة لغنوة جديدة مع الموهوبة مي فاروق إن شاء الله تبقى مفاجأة ، أغنيه ليه كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم ، توزيع أحمد عبد السلام ، وتريات أشرف رجب ، مهندس صوت ياسر أنور.


وكشف أيضًا الملحن محمد رحيم مؤخرًا ،عن ديو يجمع بين المطرب محمد منير ومريام فارس.
وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربه اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنيه #الساحل_الشمالي هي النجمه ميريام فارس ونازله ان شاء الله في خلال ايام قليلة جدا  دعواتكو أبقى إن شاء الله.

محمد رحيم أعمال محمد رحيم الفنان حميد الشاعري الفنان عمرو دياب الملحن محمد رحيم

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