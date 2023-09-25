محمد رحيم يكشف عن أول تعاون مع عمرو دياب

قال الملحن محمد رحيم إنه بدأ مشواره الفني منذ أن كان فى عمر ال19 ، وكان أول عمل له هو لحن أغنية "وغلاوتك" للفنان عمرو دياب.

وأضاف فى لقائه ببرنامج "لمن يهمه الفن" ، الذى يذاع على نغم اف ام ، أنه معتز جدًا ببدايته التى كانت مع الفنان عمرو دياب ، وأن تعاونهم جاء بشكل مفاجيء فى نفس اليوم الذى تقابل لأول مرة مع الفنان حميد الشاعري هو نفسه الذى قابل فيه عمرو دياب لأول مرة ، وكان فى فترة الدراسة ، حيث كان يدرس فى معهد تربية موسيقية.

أخر أعمال محمد رحيم:

وقد نشر الملحن محمد رحيم بوستر ترويجي للفنانة مي فاروق مؤخرًا ، يعلن فيه عن عمل جديد يجمعهما سويًا ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



وعلق ، قائلاً: "استعدوا يا جماعة لغنوة جديدة مع الموهوبة مي فاروق إن شاء الله تبقى مفاجأة ، أغنيه ليه كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم ، توزيع أحمد عبد السلام ، وتريات أشرف رجب ، مهندس صوت ياسر أنور.



وكشف أيضًا الملحن محمد رحيم مؤخرًا ،عن ديو يجمع بين المطرب محمد منير ومريام فارس.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربه اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنيه #الساحل_الشمالي هي النجمه ميريام فارس ونازله ان شاء الله في خلال ايام قليلة جدا دعواتكو أبقى إن شاء الله.