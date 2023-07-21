محمد منير في أحدث ظهور مع الملحن محمد رحيم .. شاهد

نشر الملحن محمد رحيم عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك ، صورة تجمعه بالفنان محمد منير ، حيث اعلن عن وجود عمل فني قريبا يجمعهما .

ويستعد الكينج محمد منير لإحياء عدة حفلات غنائية له، في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة غنائية له هناك.

وتشمل جولة محمد منير، الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حفلات في ولايات (نيويورك، فلوريدا، كاليفورنيا)، وبدأت الشركة المنظمة للجولة الترويج لها من الآن.

وينتظر أن يقدم محمد منير، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي تلهب حماس جمهوره في الحفلات التي يشدو بها.

وكان قد علق الفنان عمرو مصطفى، على حقيقة تفكير النجم محمد منير في اعتزال الفن، مشددًا على أنه لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة وليست حقيقة.

وأشار "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن كلامات أغنية محمد منير الجديدة قوية جدًا ولذلك يتم التأخير في اللحن، حتى يكون اللحن على قدر من الاحترافية ويتماشى مع قوة الكلمات.

وتابع عمرو مصطفى : ليس هناك مشاكل بينه وبين محمد منير، مؤكدًا أن المشكلة فقط في تأخير إصدار الأغنية الجديدة إلى الآن، وليس هناك أي مشاكل أو خلافات كبيرة بينهما ولم يحدث بسبب العمل فقط.