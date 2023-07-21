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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول

علقت الإعلامية مروة صبري، على الصورة التي نشرتها الفنانة عارفة عبد الرسول، عبر صفحتها الشخصية بـ فيس بوك، مرتدية بنطلونا وعلقت قائلة: " نسيت زرار البنطلون".

 

وقالت مروة صبري خلال برنامجها “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”:  الموضوع بقى غريب اوي وبقى مخيف.. يقولك أصل أنا مش عايز تريند، حضرتك بشكلك وقيمتك عملتي كده ليه صورة زي دي Funny لأ مضحكش.. مع احترامي لكل الناس والمليون كومنت اللي دخل يقولها انتي لذيذة وجميلة.. لأ أنا آسفة يا أستاذة عارفة الصورة دي مضحكش.

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وتابعت مروة صبري: الصورة دي لا تليق بحضرتك.. حضرتك فنانة جميلة وعظيمة متتصوريش صورة زي دي، وكان في صورة على البحر وعادي هي حرة، وفي ناس قالت انها ناسيه .. إزاي ياجماعة ؟ هي منزله الصوره وكاتبه.. الفنانة عارفة عبد الرسول جدة أحفادها يقولوا ايه او يتصوروا ازاي.

واستكملت مروة صبري: تخيلوا لو فنانة صغيرة في السن وعملت التصرف ده مكنش حد كان هيعديهلها والسوشيال ميديا كانت هتتقلب وهتعيش تريند والناس تطلعها على المسرح .. تعددت الأسباب والتريند واحد.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

 

عارفة عبد الرسول الإعلامية مروة صبرى القاهرة اليوم الفنانة عارفة عبد الرسول برنامج قعدة ستات مروة صبري

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