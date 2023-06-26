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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

هاجمت الاعلامية مروة صبري، الفنانة ميرهان حسين ، وذلك في برنامجها قعدة ستات المذاع علي احدي القنوات المشفرة . 

وجاء هجوم مروة صبري ، علي ميرهان حسين بعد تراجع الأخيرة عن الاعتزال ، وظهورها في إحدى البرامج التلفزيونية. 

وقالت مروة صبري : انا بعتذر عن الدفاع عن ميرهان حسين وقت ما أعلنت اعتزالها الفن ، ولكني كنت أظن إنها وقعت تحت ضغط نفسي . 

وقالت مروة حسين : البعض عاتبني عن الدفاع عن ميرهان حسين رغم اني لا اعرفها بشكل شخصي ، واكدوالي لي ان هذا الامر تريند ولكني قلت لهم لا احد يعلم النوايا ، ولكن اضحك ليا ، فليس من الطبيعي ان تتعافي من الضغط النفسي في غضون 10 ايام ، هذا الامر تريند فاشل . 

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تفاصيل إعتزال ميرهان حسين : 

 

وكانت قد تراجعت الفنانة ميرهان حسين عن قرار الاعتزال الذي أعلنته خلال الفترة الماضية، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها. 

ونشر ميرهان حسين فيديوهات لها عبر انستجرام، تعلن فيها أنها لم تكن تقصد اعتزال الفن، ولكنها كانت تعتزل السوشيال ميديا، وسط مرورها بفترة إحباط واكتئاب استطاعت تخطيها من خلال دعم المقربين لها وجمهورها.

واستكملت "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام".

وأنهت تعليقها "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل".

وفي تعليق لاحق، كتبت ميرهان حسين: “بعد ما قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كفنانة ممثلة محترفة وحصلت على العديد من ورش التمثيل وأملك القدرة على التقليد بالأداء والصوت والشكل والهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقط وبأبسط الامكانيات واصور بنفسي واعمل مونتاج بنفسي لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي التقيه في الشارع والمول وكل مكان ليقولوا لي انتي مظلومة والله احنا نفسنا نشوفك في اعمال اكثر مناسبة لموهبتك الكبيرة.. ده غير اني املك صوت حلو وقادر على الغناء الذي اعشقه.. لكني تعبت ولم أعد اسعد بجملة انتي مظلومة.. لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها.. وسط مصالح وشللية وموضة ومين متجوز مين ومين مصاحب مين.. مش مين شاطر وموهوب !!”.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

ميرهان حسين إعتزال ميرهان حسين الإعلامية مروة صبرى الفنانة ميرهان حسين شيرين عبد الوهاب مسلسل “مشوار الونش”

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عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

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