مش أي حد بيوصلها.. بوسي لـ شيرين عبد الوهاب: فوقي لنفسك

حلت بوسي ضيقة على برنامج حبر سري، والذى تقوم بتقدمه أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس الفضائية.

وعلقت بوسي خلال الحلقة على الأزمات التى تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة: لم أكن على تواصل معها في أزماتها الأخيرة، لأن مش أي حد بيعرف يوصلها ، واضايقت من حصلها ليها لاني بحبها .

وتابعت بوسي: أقول لشيرين فوقي لنفسك من اللي انت فيه، ارجعي لشيرين بتاعة زمان، اللى أحنا نعرفها .

شارع الهرم :

أكدت المطربة بوسي، ندمها على العمل في شارع الهرم خلال فترة مبكرة في بداية حياتها الفنية، قائلة: "مقلتش شغلي في شارع الهرم تنازل لكن ندمانة على الشغل في شارع الهرم لكن هو علمني اتعامل مع الناس وخلاني عندي خبرة في التعامل".

وأقرت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لم تكن تحب العمل في شارع الهرم لأنها لا تشبهها، مضيفة: "بصراحة مكنتش حبه اشتغل في الأماكن دي والأماكن دي مش شبهي وشفت فيها حاجات كتير ولكن كنت عيلة صغيرة وبأكل عيش".

كنت شغالة بالإكراه

واستكملت: "كنت مش عايزة استمر وكنت مجبورة على الشغل وكنت شغالة بالإكراه واضربت عشان انزل الشغل وتعرضت للإهانة، وبحمد ربنا أن ربنا لسه مخلي فيا عقل من اللي شوفته".

أكدت المطربة بوسي، أنها لا توافق على المشاركة في دويتو مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش أو حمو بيكا، موضحة: "لو شاكوش أو بيكا عرضوا عليا أعمل دويتو مش هقبل ومش عايزة أعمل النوعية دي من الأغاني وهما شغالين بطريقة أنا مش بغنيها".

حمو بيكا وشاكوش :

وأضافت بوسي، أن حمو بيكا وحسن شاكوش بيغنوا مهرجانات غير الغناء واللون الذي تغنيه هي في الأغاني الشعبية، كما أشارت إلى أنها تعتمد على نفسها منذ صغرها لعدم وجود سند لها في حياتها.