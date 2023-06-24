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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيله سنوات.. طرح برومو "ويزو سكول" في الأردن

ويزو
ويزو

طرحت إحدى السينمات في دولة الأردن برومو فيلم “ويزو سكول”، والذى يعد البطولة المطلقة الأولي للفنانة ويزو فى مجال السينما . 

وكشفت السينما عن طرح الفيلم عبر شاشتها قريباُ ، وذلك بعد سنوات من تأجيل عرضه، والتى وصلت إلى مايزيد عن الثلاثة سنوات .

والفيلم يشاركها البطولة فيه سامى مغاورى وإسراء عبد الفتاح وتأليف مصطفى السبكى وإخراج هانى رجب وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضوا إلى عديد من الأزمات فى حياتهم.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضون إلى عديد من الأزمات فى حياتهم.
 

وكان اخر اعمال ويزو هو مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين،  بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، وعرض خلال شهر رمضان الماضي 

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في إطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع أسرته وابنته التي تلعب شخصيتها ويزو.

كما شاركت ويزو فى بطولة الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع كل من سيد رجب وسلوي عثمان .

ويزو إبرام سمير إكس لانس الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم الفنانة شيرين سامي مغاوري مسلسل اكس لانس مسلسل رمضان كريم

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