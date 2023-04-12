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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويزو: شخصية الحناوي “مخدتش حقها” وتفاجأت بإعادة محمد سعد تقديمها

ويزو
ويزو

عبرت الفنانة ويزو عن سعادتها بمشاركة الفنان محمد سعد بطولة مسلسل الجديد “ إكس لانس”، والذي يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

وقالت ويزو فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: بكل صراحة لم أتوقع أن يقوم الفنان محمد سعد بالاستعانة بشخصية الحناوي في عمل جديد، ولكن بمجرد أن تحدث معي في الفكرة كنت سعيدة للغاية ، لأنه سيقدمها من جديد فى مسلسله “ إكس لانس ” .

وتابعت ويزو فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد :  “ شخصية  الحناوي مخدتش حقها فى الدراما سواء سينما أو تليفزيون ” فعلي الرغم من انه لم يظهر بها على الشاشة سوي في مشاهد قليلة ضمن أحداث فيلم كركر، الا ان الجمهور تأثر بها بشكل كبير.

مسلسل إكس لانس، بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: الفنان محمد سعد، ويشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “نجمة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .

ويزو مصطفى درويش مسرح مصر الفنان محمد سعد حسن عبد الفتاح سارة درزاوى إبرام سمير إكس لانس

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