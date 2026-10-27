دعاء قضاء الحاجة في دقائق.. أدعية لتفريج الكرب وتيسير الأمور وسعة الرزق

دعاء قضاء الحاجة في دقائق .. تتعدد حاجات الإنسان في الحياة، فهناك من يسأل الله الزواج، ومن يرجوه سعة الرزق، ومن يتضرع إليه لتفريج الكرب وزوال الهم، ولذلك يلجأ المسلم إلى الدعاء طلبًا للفرج وتيسير الأمور وتحقيق ما يتمناه، مستعينًا بالله تعالى في أوقات الشدة والضيق.

ويؤكد القرآن الكريم أهمية الدعاء في حياة المسلم، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: «ادعوني أستجب لكم»، كما وردت آيات عديدة تشير إلى إجابة الله دعاء عباده، وهو ما يجعل الدعاء من أعظم أبواب الرجاء والتوكل عليه سبحانه.

ولا توجد صيغة محددة وردت باسم «دعاء قضاء الحاجة في دقائق»، لكن يمكن للمسلم أن يدعو الله بما شاء من الأدعية المأثورة والألفاظ الطيبة، مع الإخلاص وحسن الظن بالله، واليقين بأن الإجابة تكون وفق حكمته سبحانه، وفي الوقت الذي يقدره.

أدعية لقضاء الحاجة وتفريج الهم

«لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

كما يُستحب الإكثار من دعاء ذي النون، الوارد في القرآن الكريم على لسان سيدنا يونس عليه السلام: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، وهو دعاء عظيم يتضمن التوحيد والتنزيه والاعتراف بالتقصير، ويُرجى للمسلم به الفرج وقضاء الحاجة بإذن الله.

دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور



دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور على المسلم في دعاؤه حسن النية وعدم تعجل الإجابة فكل شيء بقدر ، وعلى العبد الإكثار من الأدعية التي تريح النفس وترضى بما كتبه الله ، و دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور اللّهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللّهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة أرحمني برحمتك اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

دعاء قضاء الحاجة مكتوب



اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك .

-اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه، الكثير من التجارب تؤكد أن في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فك للكروب وتسهيل الأرزاق اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم ، اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.

-اللهم يانور صل وسلم على سيدنا محمد النور من يقطر من عرقه النور ويخرج من بين ثناياه النور صلاة تخرجنا بها من الظلمات إلى النور ماتعاقب الظلام والنور و آله النور اللهُمَّ إنيِّ أسأُلُكَ صَلاةً وَسَلاماً بُكرَةً وَعَشيَّا علَى سَيِّدِنا مُحمَّدٍ مَن اِتَخَذتهُ خَليِّلاً نَبيَّا وَجَعلتَهُ سَيِّداً سَنداً مُبارَكاً مَرضِيَّا وأفرَدتَهُ مَقاماً مَحمودَاً سَميَّا وآتيتَهُ السَبعَ المَثانيَ وَقُرآناً عَليَّا صَلاةً تَجعَلُني بِمَحبَتهِ بَرَّاً تَقيَّا وتُهيّئُني لِمُشَاهَدتهِ أبَداً مادُمتُ حَيَّا وَاهدِني بِنورهِ إليّكَ صِرَاطاً سَويَّا وَتَوّجنّي بِالرِضَا حتَّى أكونَ لِسرِّهِ وَارِثاً مُحَمَّديَّا وَعَلى آلِهِ وصَحبِهِ وَكلَّ مَن اِرتَضيتَهُ صَفيَّاً وَليَّا.



