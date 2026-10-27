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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمالها استثنائي.. ياسمين صبري بالكاجوال في العرض الخاص لفيلم نصيب

ياسمين صبري
ياسمين صبري
محمد زاهر   -  
ميرنا محمود

احتفل صناع فيلم «نصيب»، بطولة الفنانة ياسمين صبري والفنان السوري معتصم النهار، بالعرض الخاص للعمل مساء اليوم الاثنين، 26 أكتوبر، داخل إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما، وذلك قبل انطلاق عرضه التجاري في مصر.

وشهد العرض الخاص حضور الفنانين سمر متولي وكمال أبو رية والمخرج شادي علي.

ياسمين صبري في بطولة سينمائية جديدة

يمثل «نصيب» أول بطولة سينمائية مطلقة للفنانة ياسمين صبري، التي تتصدر أحداث الفيلم في تجربة تجمع بين الرومانسية والكوميديا والمواقف الاجتماعية، فيما يشاركها البطولة الفنان معتصم النهار في تعاون سينمائي جديد بينهما.

ويضم فريق العمل مجموعة من الفنانين، بينهم رحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ودنيا سامي، وعمر الشناوي، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري، إلى جانب ضيوف الشرف محمد أنور ونضال الشافعي ومحمد لطفي.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج كامل أبو علي، وصُورت مشاهده بالكامل في مدينة الغردقة الساحلية.

قصة فيلم «نصيب»

تدور أحداث الفيلم حول سيدة ثرية تجد نفسها أمام تحولات غير متوقعة في حياتها بعد وراثة منتجع سياحي في الغردقة، لتتشابك اختياراتها الشخصية والعاطفية مع سلسلة من المواقف، قبل أن تجمعها علاقة بالشخصية التي يقدمها معتصم النهار، وتتطور العلاقة بينهما في إطار رومانسي.

ياسمين صبري معتصم النهار سمر متولي كمال أبو رية

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