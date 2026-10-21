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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

صورة من للغطاء المكشوف
صورة من للغطاء المكشوف
أحمد بسيوني

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة التعامل مع مشكلة عدم وجود غطاء لإحدى غرف مياه الشرب بطريق قناة السويس، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد المشكلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع وقوع الحوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

وأعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من تركيب الغطاء والتعامل مع المشكلة خلال أقل من 24 ساعة من رصد الاستغاثة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بما يسهم في تأمين الطريق والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها قائدو السيارات والمارة، لا سيما أن طريق قناة السويس يُعد من المحاور الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة وتخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين.

وفي السياق ذاته، وجّهت المحافظة الشكر والتقدير إلى المواطن الذي بادر بوضع علامة تحذيرية لتنبيه قائدي السيارات إلى وجود الحفرة، ومساعدتهم على تفاديها لحين التعامل مع المشكلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية والحرص على سلامة الآخرين.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار متابعة شكاوى المواطنين والملاحظات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن أي مشكلات أو مخاطر قد تهدد سلامتهم، بما يعزز التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، ويدعم جهود المحافظة في تأمين الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية.

الإسكندرية ايمن عطية محافظ غطاء مياه شرب

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