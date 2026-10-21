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بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر

الدولار
الدولار
أمل مجدى

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في منتصف التعاملات في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار انخفاض ملحوظ مقابل الجنيه في لأول مرة منذ ثمانية أيام، بقيمة تراوحت بين 7 و8 قروش، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-10-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري

54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر

54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة

54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي

54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنوك سعر الدولار الآن

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