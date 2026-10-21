ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 18 مليار دولار.. فرص جديدة للإنتاج والتوظيف

أكد الدكتور أحمد أبو علي، الباحث والخبير الاقتصادي، أن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 18 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، يعكس توسعًا إيجابيًا في ملف الاستثمار الأجنبي، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد المكونات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن أهميته تتجاوز توفير العملة الصعبة، إذ يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن تحسن بيئة الأعمال في مصر، والجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار، ساهما في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها منصة مهمة للتوسع نحو الأسواق العربية والإفريقية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وشدد على ضرورة التمييز بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل وتدفقات الأموال الساخنة، التي تستهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة في أدوات الدين، ويمكن أن تخرج سريعا عند تغير الظروف الاقتصادية.