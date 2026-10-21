بعد توقيع اتفاق استثماري بـ11 تريليونًا.. الرئيس السيسي يُمازح طلعت مصطفى: عايز 200 ألف وحدة سكنية كمساهمة مُجتمعية

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بشأن مساهمة في المسؤولية المجتمعية، وذلك عقب توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 11 تريليون جنيه.

وطالب الرئيس السيسي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال جلسة التنمية الحضارية بمنتدى مصر 2026، بتخصيص مشروعات لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى إمكانية توجيه جزء من الاستثمارات لتنفيذ وحدات سكنية، قائلًا: «متعملش مشروعات بالرقم ده ومتعملش مساهكمة مجتمعية، عايز مثلا 100 أو 200 ألف وحدة سكنية.. وأنا مجتش عليك جامد».

ورد هشام طلعت مصطفى على الرئيس قائلًا: «حضرتك تؤمر»، مشيرًا إلى مساهمة القطاع الخاص في المبادرات التنموية، ومن بينها مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف توفير فرص أفضل للمواطنين والقضاء على العشوائيات.

وعلّق السيسي على حديثه قائلًا: «ده حاجة وده حاجة»، في إشارة إلى ضرورة التمييز بين المساهمات القائمة ومتطلبات المسؤولية المجتمعية التي دعاه إلى تحملها.

وأضاف الرئيس: «لو أخدت منك 1% هبقى واخد 100 مليار»، في إشارة إلى حجم المساهمة التي يمكن أن تنتج عن تخصيص نسبة من الاستثمارات لهذا الغرض.

من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى استعداده للاستجابة لمطلب الرئيس، قائلًا: «ده واجب علينا».