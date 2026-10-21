قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: المساعدات لأوكرانيا «استثمار كارثي» .. ولم نجنِ سوى المعاناة والموت
ماهر غريب: مستثمرون عرب ومصريون في شركة الكرة .. و10 ملايين جنيه تعود لخزينة الزمالك
أكسيوس: «ويتكوف» يحمل مقترح سلام مُحدّثًا إلى بوتين في سانت بطرسبرج.. و«كوشنر» يُشارك عن بُعد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن
سيد مرعي: الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام .. وموقف الأهلي غير واضح
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء.. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟
منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل التنمية الحضرية والارتقاء بالمشهد العمراني
بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل
أستاذ اقتصاد سياسي: منتدى مصر 2026 يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في التخطيط الاقتصادي
حرب كادت تشتعل في الفضاء .. قمر روسي يعترض قمرًا أمريكيًا يخدم أوكرانيا | تفاصيل
كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟
خلال أعمال شغب في فرنسا.. القبض على مُتطرف يساري مُتهم بإحراق برج الساعة التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد توقيع اتفاق استثماري بـ11 تريليونًا.. الرئيس السيسي يُمازح طلعت مصطفى: عايز 200 ألف وحدة سكنية كمساهمة مُجتمعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد كمال

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بشأن مساهمة في المسؤولية المجتمعية، وذلك عقب توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 11 تريليون جنيه.

وطالب الرئيس السيسي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال جلسة التنمية الحضارية بمنتدى مصر 2026، بتخصيص مشروعات لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى إمكانية توجيه جزء من الاستثمارات لتنفيذ وحدات سكنية، قائلًا: «متعملش مشروعات بالرقم ده ومتعملش مساهكمة مجتمعية، عايز مثلا 100 أو 200 ألف وحدة سكنية.. وأنا مجتش عليك جامد».

ورد هشام طلعت مصطفى على الرئيس قائلًا: «حضرتك تؤمر»، مشيرًا إلى مساهمة القطاع الخاص في المبادرات التنموية، ومن بينها مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف توفير فرص أفضل للمواطنين والقضاء على العشوائيات.

وعلّق السيسي على حديثه قائلًا: «ده حاجة وده حاجة»، في إشارة إلى ضرورة التمييز بين المساهمات القائمة ومتطلبات المسؤولية المجتمعية التي دعاه إلى تحملها.

وأضاف الرئيس: «لو أخدت منك 1% هبقى واخد 100 مليار»، في إشارة إلى حجم المساهمة التي يمكن أن تنتج عن تخصيص نسبة من الاستثمارات لهذا الغرض.

من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى استعداده للاستجابة لمطلب الرئيس، قائلًا: «ده واجب علينا».

السيسي طلعت مصطفى منتدى مصر هشام طلعت مصطفى حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

موعد استطلاع هلال رمضان

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

اعراض القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية

دراسة تحذر : مواد كيميائية في المنتجات اليومية مُرتبطة بسرطان الثدي

مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية

بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد