المفوضية الأوروبية: استثمار أكثر من 1.2 تريليون يورو في أنشطة مستدامة داخل الاتحاد الأوروبي منذ 2021

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه تم استثمار أكثر من 1.2 تريليون يورو في أنشطة مستدامة داخل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن ذلك يسلط الضوء على النمو المستمر في استخدام إطار عمل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام ..مشيرة إلى أن هذا الإطار يربط بين النمو الاقتصادي وإزالة الكربون من خلال دعم نشر التقنيات والبنية التحتية النظيفة خاصة في قطاع الطاقة.

وأوضحت أن ذلك الإطار يعزز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة لديه، وذلك عبر توجيه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة المحلية، والتحول نحو الكهرباء، وغيرها من التقنيات النظيفة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وأشارت البيانات إلى أنه في عام 2025، تم استثمار أكثر من 320 مليار يورو في أنشطة تتوافق مع "تصنيف الاتحاد الأوروبي"، وهو نظام تصنيف يساعد الشركات والمستثمرين على تحديد الأنشطة المستدامة بيئيا، وقد استحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.

وتكشف الأرقام أيضًا عن تزايد زخم "السندات الخضراء الأوروبية"، فمنذ بدء تطبيق "معيار السندات الخضراء الأوروبية" في ديسمبر 2024، تم إصدار سندات بقيمة تقارب 60 مليار يورو، منها 21 مليار يورو في عام 2025، و39 مليار يورو إضافية في الفترة من 1 يناير إلى 7 أكتوبر 2026، وهو ما يمثل ضعف المبلغ الذي تم إصداره في العام الأول تقريبا، ويشير هذا إلى توسع استخدام هذا المعيار، الذي يعد إطارا طوعيا لتمويل أنشطة مستدامة تتوافق مع نظام التصنيف الأوروبي.

ولفتت المفوضية الأوروبية، في بيانها، إلى أن تلك الأرقام تبرز الدور المهم الذي يؤديه إطار عمل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام في دعم التحول نحو اقتصاد أوروبي أكثر استدامة ومرونة وتنافسية، مؤكدة أنها تواصل العمل على تبسيط هذا الإطار لتسهيل تنفيذه.