صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الصين تقفز 678% وتسجل 287 مليون دولار

سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الصين نحو 287 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 37 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 678%، لتصبح الصين ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة لصادرات القطاع.

وفي ضوء هذا النمو، يستعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للمشاركة في الدورة الـ140 من معرض كانتون الدولي لعام 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، من خلال جناح مصري مجمع يضم شركات مصرية منتجة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكتب التجاري المصري في بكين.

صادرات الكيماويات والأسمدة إلى الصين تسجل 287 مليون دولار

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى السوق الصيني من 37 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2025 إلى 287 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 678%.

وعزز هذا الأداء موقع الصين ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة لصادرات القطاع، فيما استحوذت الأسواق العشرة الأولى مجتمعة على 56% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الأسواق العالمية خلال الفترة محل التقرير.

خالد أبو المكارم: معرض كانتون يدعم تنافسية المنتجات المصرية

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق الصيني يمثل أهمية استراتيجية متزايدة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن النمو المحقق خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 يعكس فرصًا واعدة لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح أن وصول الصادرات إلى 287 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 678% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس تطورًا مهمًا في أداء صادرات القطاع، ويفتح المجال أمام مزيد من التوسع في السوق الصيني.

وأضاف أن مشاركة المجلس في الدورة الـ140 من معرض كانتون تأتي في إطار دعم الشركات الأعضاء وتعريف المستوردين الدوليين بالقدرات الصناعية المصرية، وما تتمتع به المنتجات الوطنية من تنوع وجودة وقدرة على المنافسة.

جناح مصري مجمع في معرض كانتون بمشاركة شركات منتجة

يضم الجناح المصري شركات منتجة لأدوات المائدة الزجاجية والزجاج الديكوري، إلى جانب المنتجات المنزلية المصنوعة من البلاستيك، بما يتيح عرض المنتجات المصرية بصورة منظمة أمام المستوردين والموزعين والشركاء التجاريين المحتملين.

وتُقام المشاركة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكتب التجاري المصري في بكين، بهدف تعزيز فرص التواصل المباشر مع المشترين الدوليين، والتعرف على احتياجات السوق الصيني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والتصدير.

وتكتسب المشاركة أهمية إضافية باعتبارها عودة للمشاركة بجناح مصري مجمع بعد عدة سنوات من عدم المشاركة بهذا الشكل، بما يدعم جهود الشركات المصرية لتوسيع نطاق وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

المجلس التصديري يستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من المشاركة في معرض كانتون تعزيز فرص الشركات المصرية في الوصول إلى مستوردين جدد، والتعرف على اتجاهات الطلب واحتياجات السوق الصيني، وبناء شراكات تجارية تسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الصادرات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس لتنويع الأسواق التصديرية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والاستفادة من المعارض التجارية الدولية في تحويل الفرص المتاحة إلى علاقات وشراكات مستدامة، بما يدعم نمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ويعزز مساهمته في الاقتصاد المصري.