أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء.. وطن الحديد الأستثماري يتجاوز 38 ألف جنيها

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تحركات محدودة، إذ ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنسبة طفيفة، بينما تراجع كل من حديد عز والأسمنت الرمادي.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

سعر الحديد الاستثماري اليوم في مصر

سجّل متوسط سعر الحديد الاستثماري اليوم نحو 38321.51 جنيه للطن، مرتفعًا بمقدار 28.39 جنيه بنسبة 0.07% عن آخر تسعير.

سعر حديد عز اليوم الأربعاء

بلغ متوسط سعر حديد عز اليوم نحو 40058.43 جنيه للطن، متراجعًا بمقدار 39.81 جنيه بنسبة 0.1%.

ويظل حديد عز أعلى من الحديد الاستثماري بنحو 1737 جنيهًا للطن، وهو الفارق المعتاد بين المنتجات ذات العلامة التجارية الكبرى وغيرها.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء

سجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 4116.3 جنيه للطن، متراجعًا بمقدار 8.17 جنيه بنسبة 0.2%.

و بلغ أقل سعر للأسمنت 3695.44 جنيه للطن في 24 مايو 2026، في حين سجل أعلى سعر 4,233.33 جنيه في 26 ديسمبر 2025. وبذلك يقل السعر الحالي عن أعلى مستوى بنحو 117 جنيهًا، ويزيد عن أدنى مستوى بنحو 421 جنيهًا.

قراءة في حركة السوق

تعكس أرقام اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار مواد البناء، إذ لم تتجاوز نسب التغير 0.2% في الحديد الاستثماري و حديد عز والأسمنت الرمادي.