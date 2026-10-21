الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي وسط ضغوط ارتفاع النفط

انتعشت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وتايوان، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركات كبرى مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، ما عزز ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بعد موجة من الخسائر الأسبوع الماضي، رغم استمرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط والضغوط التضخمية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية أن المكاسب جاءت عقب إعلان شركتي "سبيس إكس" و"سوبر مايكرو" نتائج أعمال وتوقعات تجاوزت تقديرات الأسواق، بما عزز التفاؤل بشأن استمرار الطلب على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج شركات تكنولوجيا كبرى لتقييم جدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.1%، معوضا خسائره المسجلة على مدار جلستين متتاليتين، فيما قفز مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 3.7%، وصعد مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 1.4%، كما ارتفع مؤشرا "نيكي 225" و"توبكس" اليابانيان بأكثر من 1%.

وقادت شركات أشباه الموصلات والذاكرة الإلكترونية المكاسب في المنطقة، إذ ارتفعت أسهم "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية بنسبة 7.1%، وصعدت أسهم "إس كيه هاينكس" بنسبة 6.2%، فيما زادت أسهم "كيوكسيا" اليابانية بنسبة 3.2%، و"موراتا مانيفاكتشرينج" بنسبة 3.4%. كما ارتفعت أسهم شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" بنسبة 0.8%، وصعدت أسهم "لارجان بريسيجن" بنسبة 3.8%.

وجاءت هذه المكاسب بعدما أعلنت شركة "سوبر مايكرو" توقعاتها بتحقيق إيرادات فصلية تتراوح بين 18.5 مليار و19.5 مليار دولار، متجاوزة تقديراتها السابقة التي تراوحت بين 14.5 مليار و15.5 مليار دولار، وكذلك توقعات المحللين، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على أنظمة الحوسبة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركة "سبيس إكس" تحقيق إيرادات فصلية بلغت 14.6 مليار دولار، بزيادة 161% على أساس سنوي، وأرباحا بقيمة 4.4 مليار دولار، مدعومة بالنمو السريع في أنشطتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما قفزت أسهم الشركة بنسبة 8.1% في التداولات الممتدة عقب إعلان النتائج، بينما ارتفعت أسهم "سوبر مايكرو" بنسبة 16%.

وساعدت هذه النتائج في استعادة جانب من ثقة المستثمرين في الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما أثارت المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات وتكاليف التمويل ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع الإنفاق الضخم على البنية التحتية للحوسبة ضغوطا على الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، شهدت أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أداء متباينا؛ إذ قفزت أسهم مجموعة "إليس" الكورية الجنوبية المتخصصة في مراكز البيانات بنحو 30% في سول، لتعوض جانبا من خسائرها الأخيرة، بعدما تراجعت أسهمها في بداية تداولاتها عقب الطرح العام الأولي، وهبطت بما يصل إلى 33% أمس الثلاثاء.

وعلى النقيض، تراجعت أسهم شركة "نكست دي سي" الاسترالية بنحو 40%، عقب خفض توقعاتها المالية بسبب تأخر أعمال تطوير شبكة الكهرباء المغذية لمركز بياناتها "إم 3" في ملبورن، ما أدى إلى تأجيل توفير قدرات تشغيلية جديدة وإيرادات متعاقد عليها.

وفي بورصة وول ستريت، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا بنسبة 1%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، بينما استقر مؤشر ناسداك المجمع دون تغيير يذكر. وفي التعاملات الآسيوية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%.

غير أن ارتفاع أسعار النفط ظل عامل ضغط على معنويات المستثمرين، إذ جرى تداول خام برنت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة الهجمات بالقرب من مضيق هرمز، إلى جانب تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، وهو ما عزز المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.

وفي الأسواق الآسيوية الأخرى، تراجع مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم الصينية الكبرى بنسبة 0.7%، كما هبط مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.4%.

وتراجع مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الاسترالي بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مؤشر "إن زد إكس 50" النيوزيلندي بنسبة 0.7%، وصعد مؤشر "ستريتس تايمز" السنغافوري بنسبة 0.8%.

كما انخفض مؤشر "جاكرتا المركب" الإندونيسي بنسبة 1.12%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتى 50" الهندي بنسبة 1.1%.

وفي تطور آخر، هبطت أسهم شركة "كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" الصينية، أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، بنسبة 8% إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا، بعدما أعلنت أرباحا للربع الثالث جاءت دون توقعات الأسواق، مع تباطؤ نمو الأرباح إلى أضعف وتيرة في نحو عامين، وسط تراجع مبيعات السيارات في الصين واشتداد المنافسة في القطاع.

وفي اليابان، جاءت بيانات التجارة لشهر سبتمبر أضعف من المتوقع، بعدما سجلت الصادرات والواردات مستويات دون تقديرات الأسواق، واتسع العجز التجاري بأكثر مما كان متوقعا.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى إعلانات نتائج الأعمال المرتقبة، إذ من المقرر أن تعلن شركتا "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" نتائجهما في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وسط ترقب لأي مؤشرات بشأن خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي واتجاهات طلب المستهلكين، ومدى قدرة الشركات على تبرير الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.