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رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

استقرت أسعار الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، علي ارتفاعه أمس الثلاثاء في معظم البنوك متجاوزا الـ 54 جنيها بيعا وشراءا.

وفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي سجل سعر الدولار رسميا نحو 54.45 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026

تساوي سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB) والإسكندرية ليصل 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك نكست عند 54.49 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر شراء الدولار  في كل من بنك فيصل، والأهلي الكويتي، والكويت الوطني، وإتش إس بي سي لنحو 54.48 جنيه و54.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنكا الأهلي ومصر

وفي بنوك الأهلي، مصر تداول سعر شراء الدولار عند 54.45 جنيه و54.55 جنيه للبيع.

واستقر سعر  الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي، والمصرف العربي، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والعربي الأفريقي، والبركة، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، وأبوظبي الأول مصر ، عند 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  والشركة المصرفية حوالي 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع. 

وسجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

استقر سعر تداول الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم 

54.50 جنيه للشراء

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

54.48 جنيه 

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

53.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار أعلي سعر لشراء الدولار سعر الدولار رسميا الجنيه المصري البنك المركزي

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