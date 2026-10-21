قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول
أكرم القصاص: مصر تتحرك لدعم غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ
مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة.. أهم توصيات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول
شريف فتحي: تحقيق الأمن والأمان رفع أعداد السائحين إلى 19.4 مليون
طفرة في السياحة الإيطالية .. مصر تراهن على تطوير المطارات لزيادة الوافدين إلى البحر الأحمر
شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات لأول مرة بمصر وأفريقيا
عمره 169 سنة وشاهد على تاريخ لا يُنسى.. حكاية المسجد العتيق بـ أرمنت الوابورات في الأقصر | صور
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. اعرف علاماتها وكيفية تحديدها
ضبط المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته والتسبب في وفاتها.. ماذا حدث؟
ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة
وزيرة التنمية المحلية : الانتهاء من إعداد مخططات نخل والحسنة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
نهى هجرس

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة.

إطلالة هنا شيحة

أطلت هنا شيحة، مرتديه فستان قصير باللون الاسود، وجاء الفستان دون أكمام مع تصميم ناعم وبسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما أنتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود لإكمال اللوك.

كما اختارت هنا شيحة، أن تترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا شيحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

ونعرض لكم صور الفنانة هنا شيحة 

هنا هنا شيحة صور هنا شيحة اخبار هنا شيحة مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد