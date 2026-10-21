هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة.

إطلالة هنا شيحة

أطلت هنا شيحة، مرتديه فستان قصير باللون الاسود، وجاء الفستان دون أكمام مع تصميم ناعم وبسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما أنتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود لإكمال اللوك.

كما اختارت هنا شيحة، أن تترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا شيحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

ونعرض لكم صور الفنانة هنا شيحة