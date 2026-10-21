لأول مرة.. محمد سامي يجمع عمرو سعد وياسمين صبري في «تمكين» رمضان 2027

كشف المخرج محمد سامي عن ملامح مسلسله الجديد «تمكين»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، والذي يجمع الفنان عمرو سعد والفنانة ياسمين صبري في عمل فني جديد، في تعاون يُعد الأول من نوعه بينهما.

ونشر محمد سامي صورة تجمعه بعمرو سعد وياسمين صبري، إلى جانب عدد من الأشخاص، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، وكتب عليها: «مسلسل تمكين رمضان 2027»، ليعلن بذلك عن العمل المنتظر.

ويترقب الجمهور الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، سواء طبيعة الأحداث أو باقي أبطال العمل، خاصة مع اجتماع عمرو سعد وياسمين صبري في تجربة درامية جديدة، ضمن المنافسة المنتظرة في موسم رمضان 2027



وفي سياق آخر فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مي عمر بهدية مميزة بمناسبة عيد ميلادها، حيث أهدى لها سيارة لامبورجيني، وزينها بباقة كبيرة من الورود، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وشاركت مي عمر متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الهدية التي تلقتها من زوجها، إذ ظهرت السيارة المزينة بالورود، وسط تفاعل من الجمهور الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، معبرين عن إعجابهم بالمفاجأة التي أعدها محمد سامي لها.