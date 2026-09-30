جامعة شنغهاي للدراسات الدولية تمنح الدكتور محمد سامي لقب «الأستاذية الفخرية»

منحت جامعة شنغهاي للدراسات الدولية (SISU) بالصين، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، لقب «أستاذ فخري» (Honorary Professor) بالجامعة، لمدة ثلاث سنوات تمتد من مايو 2026 حتى أبريل 2029، تقديرًا لتميزه وإسهاماته الأكاديمية، وخبرته في مجالي القانون المدني والملكية الفكرية، ودوره في تعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الصينية ودعم الشراكة بين جامعتي القاهرة وشنغهاي للدراسات الدولية.

وقام الدكتور منغ تشونغ جيه (Meng Zhongjie)، رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، بتسليم الدكتور محمد سامي عبدالصادق شهادة المنح خلال زيارته، والوفد المرافق له، لجامعة القاهرة، في إطار العلاقات المتنامية بين الجامعتين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.

تميز أكاديمي وخبرة عملية واسعة

وخلال مراسم تسليم الشهادة، تلا الدكتور منغ تشونغ جيه، رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، حيثيات قرار المنح والتي أشارت إلى مكانة الدكتور محمد سامي عبدالصادق الأكاديمية بوصفه رئيسًا لجامعة القاهرة وأستاذًا بكلية الحقوق، وما يتمتع به من تميز أكاديمي وخبرة عملية واسعة في مجالي القانون المدني والملكية الفكرية، إلى جانب اهتمامه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات الصينية.

كذلك أبرزت حيثيات القرار الدور الذي يقوم به الدكتور محمد سامي عبدالصادق في دعم وتعميق التعاون بين جامعتي القاهرة وشنغهاي للدراسات الدولية، خاصة في مجالات الدراسات الإقليمية ودراسات الدول، وعلم الآثار، وتأهيل الشباب وتنمية الكوادر الشابة، وإسهامه في بناء جسور أكاديمية للحوار والتبادل الحضاري بين مصر والصين وبين الصين والعالم العربي. واختتم رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية تلاوة الحيثيات بالتأكيد على اعتزاز الجامعة بمنح الدكتور محمد سامي عبد الصادق لقب «الأستاذ الفخري» بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن اعتزازه بهذا اللقب الأكاديمية وتقديره لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية ورئيسها ومجلسها وكل منسوبيها، مؤكدًا أنه ينظر إلى هذا التكريم باعتباره في الأساس تكريمًا لجامعة القاهرة في شخص رئيسها، وتقديرًا لمكانتها الأكاديمية وحضورها الدولي، قائلًا: «يسعدني أن أهدي هذا التكريم إلى أسرة جامعة القاهرة؛ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، فهم شركاء فيما تحققه الجامعة من حضور وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي».

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا التكريم يكتسب أهمية خاصة في ضوء العلاقات الأكاديمية الممتدة بين الجامعتين، وما تشهده العلاقات المصرية الصينية بوجه عام من تطور في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية يمثل أحد الجسور المهمة لتعميق التواصل بين الشعوب وتبادل المعرفة والخبرات.

وقال الدكتور محمد سامي عبدالصادق إن جامعة القاهرة تنظر إلى تعاونها مع الجامعات الصينية باعتباره مسارًا مهمًا ضمن توجهها نحو تعزيز حضورها الدولي وتنويع شراكاتها الأكاديمية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة شنغهاي للدراسات الدولية يفتح آفاقًا أوسع لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ أنشطة وبرامج أكاديمية وبحثية مشتركة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق بين الجامعتين، والانتقال بالتعاون من برامج التبادل الأكاديمي إلى شراكات أكثر تنوعًا واستدامة في مجالات التعليم والبحث العلمي وبرامج تبادل الطلاب والباحثين، بما يتيح فرصًا أكبر للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والثقافية للجانبين، ويدعم جسور التواصل بين مصر والصين.

وتُعد جامعة شنغهاي للدراسات الدولية (SISU) واحدة من أبرز الجامعات الصينية ذات الحضور الدولي في مجالات اللغات والدراسات الدولية؛ إذ تأسست في ديسمبر عام 1949، وكانت أول مؤسسة للتعليم العالي في مجال اللغات الأجنبية تُنشأ بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتطورت عبر العقود لتصبح جامعة متعددة التخصصات ذات حضور دولي واسع. وتُصنف (SISU) ضمن الجامعات الوطنية الرئيسية في الصين، كما أُدرجت ضمن مشروع «211» ومبادرة «Double First-Class» لتطوير جامعات وتخصصات ذات مستوى عالمي، وجاءت في المرتبة الثانية بين الجامعات الصينية المتخصصة في اللغات وفق تصنيف ShanghaiRanking لعام 2026، بما يعكس مكانتها المتميزة في منظومة التعليم العالي الصينية وحضورها الأكاديمي الدولي.