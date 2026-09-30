مُتخصّص فى التعليم: تقييمات الطلاب مؤشر لقياس مدى استيعابهم للمناهج

قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم المتخصص في ملف التعليم، إن تقييم المناهج الدراسية الجديدة يجب أن يكون من خلال خبراء المناهج وليس أولياء الأمور.

وأوضح أن المناهج المطورة شملت 192 مقررًا، بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، مشيرًا إلى أن وضع هذه المناهج تم من جانب خبراء متخصصين.

وأضاف أن التقييمات الأسبوعية والشهرية تعد مؤشرًا لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمنهج، وفي حال وجود صعوبة يمكن العمل على علاجها وجعل الطالب أكثر قدرة على استيعاب المقرر.

وأشار إلى أن أهمية هذه التقييمات تتمثل أيضًا في إعادة الطالب والمدرس إلى المدرسة، موضحًا أن نسبة الإشغال في المدارس ارتفعت إلى متوسط 87%، بعد أن كانت نحو 15%.

وأكد أن المناهج الجديدة استعانت بتجارب وخبرات دولية، من بينها اليابان وألمانيا، مشددًا على ضرورة ترك المدرسة تتعامل مع الطالب من خلال التقييمات والامتحانات والشرح، ثم تقييم النتائج في نهاية العام.