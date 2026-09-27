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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«التعليم المدمج أصبح معترفًا به».. رفعت فياض يكشف مصير شهادات التعليم المفتوح

التعليم المدمج
التعليم المدمج
شيماء جمال

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أنه في عام 2016 قررت الدولة إلغاء التعليم المفتوح، وتم استبداله في عام 2017 بالتعليم المدمج أو التعليم المهني.

وأضاف المتخصص في ملف التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه بعد صدور هذا القرار من المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017، لم يتم وضعه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ولفت إلى أنه بهذا الأمر، يكون كل من التحق بنظام التعليم المدمج قد حصل على شهادة ليس لها وجود في القانون، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة دار سجال بين المجلس الأعلى للجامعات والحاصلين على شهادات من التعليم المدمج، من أجل تصحيح الأمر.

وأشار إلى أنه بعد تعديل الأمر، أصبح هناك نظام يسمى «التعليم المهني المدمج»، ويسمح للطلاب بالالتحاق به في جميع الكليات المتاحة، موضحًا أن الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات نفذا حكم القضاء، وتمت إضافة هذا القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح التعليم المدمج معترفًا به.

وأوضح أن الملف الخاص بالتعليم المفتوح تم الانتهاء منه، وأن الحكومة اتخذت القرارات الكاملة بشأن كل نظام.

التعليم المدمج رفعت فياض التعليم التعليم المفتوح ملف التعليم

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