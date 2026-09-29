كشف مجاني وخصومات على الأشعة والخلع.. عروض جديدة لأعضاء مشروع العلاج بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن إتاحة عروض خاصة لأعضاء مشروع العلاج وأسرهم، بالتعاون مع عيادتين وتشمل الكشف المجاني، والأشعة والخلع وتنظيف الجير وتلميع الأسنان بموافقة النقابة وخصم نسبة العضو، إلى جانب الحشوات العادية وحشوات الأطفال.

وأوضحت اللجنة أن العرض وفق النسب الموضحة والمواعيد التالية:

أولاً: الخدمات المقدمة

* الكشف مجانًا تمامًا بدون كوبون.

* الأشعة بموافقة النقابة فقط، مع خصم نسبة العضو.

* خلع الأسنان بموافقة النقابة، مع خصم نسبة العضو.

* تنظيف الجير وتلميع الأسنان بموافقة النقابة، مع خصم نسبة العضو.

* الحشوات العادية بموافقة النقابة، مع تحمل 50% من نسبة العضو.

* حشوات الأطفال بجميع أنواعها حتى سن 10 سنوات، بموافقة النقابة، مع تحمل 50% من نسبة العضو.

وتأتي هذه العروض في إطار حرص لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية على توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لأعضاء مشروع العلاج وأسرهم، وتوفير خدمات الأسنان بشروط وتسهيلات خاصة.