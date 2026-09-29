قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خماسية جنوب السودان.. حسام حسن: منتخب مصر مبيقفش على حد
الرئيس السيسي: الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية وتماسك الجبهة الداخلية يتطلب حشد كل القدرات
خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه
مهم نبني وعي شعبنا.. الرئيس السيسي: أقل الوسائل تكلفة لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة
اللواء إبراهيم عثمان: جلسة مجلس النواب الطارئة غداً ستحمل دلالات قوية
الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة
الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد
فهم بالغلط.. جمال شعبان يوضح حقيقة تصريحات حسام موافي عن نقل الأعضاء
خاصl صابرين تكشف حقيقة تقديمها دور كريمة مختار في مسلسل "الحفيد"
عايزين حق عيالنا.. غضب بين أهالي مدرسة بالهرم ومطالبات بمحاسبة معلمة «اعتدت بالخرطوم على الطلاب»
النائب محمد أبو العينين: اجتماع الرئيس يبعث برسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات
مصادر: حضور رئيس الوزراء أولى جلسات النواب والشيوخ لاستعراض برنامج العمل المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد مختار جمعة: جسد الإنسان ليس سلعة والتبرع بالأعضاء له ضوابط شرعية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق
محمود محسن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن جسد الإنسان ليس سلعة ولا يجوز المتاجرة به أو بيع أي عضو من أعضائه، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء قد يكون جائزًا في بعض الحالات، ولكن وفق ضوابط محددة.

وقال محمد مختار جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن اللجوء إلى التبرع بالأعضاء يجب أن يأتي بعد استنفاد طرق العلاج المتاحة، مع ضرورة التأكد من أن عملية التبرع تتم برضا تام ودون أي صورة من صور الإكراه أو الاستغلال، وأن يكون الهدف منها وجه الله سبحانه وتعالى ومصلحة الإنسان.

وشدد على أنه لا يجوز أخذ عضو من أي شخص، سواء كان حيًا أو ميتًا، إلا بعد الحصول على إذنه وتوثيق تبرعه توثيقًا معتبرًا، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك إقرار موثق يثبت موافقة المتبرع بشكل واضح.

تحقيق مصالح الناس 

وتابع  أن الدين والمنطق ومصالح الحياة لا تتعارض، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحقيق مصالح الناس والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جسد الإنسان التبرع بالأعضاء الله سبحانه وتعالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

ترشيحاتنا

التسول

قرار من النيابة بشأن المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

رشوة

رشوة مصلحة الضرائب.. تأييد حكم السجن على رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة وآخرين 3 سنوات

محكمة

تأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على متهم في قضية رشوة وزارة البيئة

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد