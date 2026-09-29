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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوغندا تهزم ليبيا بهدف في تصفيات أمم إفريقيا

ليبيا واوغندا
ليبيا واوغندا

حقق منتخب أوغندا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ليبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

أرنولد فولا يمنح أوغندا التقدم

وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 45+2، عن طريق أرنولد فولا.

ونجح فولا في استغلال تمريرة حاسمة من زميله ألان أوكيلو، ليضع الكرة في الشباك ويمنح المنتخب الأوغندي التقدم قبل انتهاء النصف الأول من اللقاء.

ليبيا تفشل في إدراك التعادل

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الليبي العودة إلى المباراة وتسجيل هدف التعادل، وكثف محاولاته الهجومية بحثًا عن تعديل النتيجة.

لكن الدفاع الأوغندي نجح في التعامل مع محاولات المنتخب الليبي والحفاظ على تقدمه حتى إطلاق صافرة النهاية، ليخرج أوغندا بانتصار ثمين.

أوغندا تحصد 3 نقاط وليبيا تبحث عن التعويض

وبهذا الفوز، حصد منتخب أوغندا ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالتصفيات، بينما تلقى المنتخب الليبي خسارة ستدفعه للبحث عن تحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة لتعويض النقاط المهدرة.

ويواصل المنتخبان مشوارهما في التصفيات خلال الجولات القادمة، وسط سعي كل منهما لحصد أكبر عدد من النقاط والمنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب أوغندا ليبيا تصفيات كأس أمم إفريقيا

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