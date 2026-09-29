الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعي الشعب المصري يمثل حائط الصد الحقيقي أمام مختلف التحديات التي تواجه الدولة، مشددًا على أن وعي المصريين هو الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة في مواجهة المخططات التي تستهدف الإضرار بمصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقائه بالوزراء والمحافظين، أن الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011 كانت أحد أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مؤكدًا أن تلك الأحداث كادت أن تدفع البلاد إلى المجهول.

وتابع الرئيس السيسي، أنه يتحدث دائمًا عن أحداث عام 2011 باعتبارها تجربة مهمة مرت بها الدولة المصرية، موضحًا أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الأحداث والتحديات التي أثرت على مسار الدولة ومستقبلها.