SN Automotive تعزز حضورها في سوق السيارات بخطوة توسعية جديدة

افتتحت شركة «SN Automotive» مقرًا جديدًا ، ضمن خطتها لتوسيع شبكة أعمالها وتطوير منظومة خدمات البيع وما بعد البيع، بحضور عدد من الشركاء وممثلي قطاع السيارات.

وشهدت الاحتفالية استعراض رؤية الشركة للمرحلة المقبلة وخططها للارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب تطوير شبكة الموزعين ورفع كفاءة خدمات الصيانة والدعم الفني، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق السيارات.

وتضمن الحدث تكريم فريق خدمات ما بعد البيع وتطوير شبكة الموزعين، تقديرًا لجهوده في دعم العمليات وتنفيذ خطط التوسع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وتمثل الخطوة توسعًا جديدًا يستهدف زيادة نقاط التواصل مع العملاء وتوفير خدمات البيع والصيانة بالقرب من المناطق السكنية الجديدة، مع الجمع بين عرض السيارات وخدمات ما بعد البيع داخل منظومة متكاملة.

وتسعى الشركة إلى بناء شبكة أكثر انتشارًا وكفاءة، مع التركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وتقديم تجربة متطورة للعملاء قبل الشراء وبعده.