برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع جودة الخدمات واحتياجات المواطن في صدارة العمل الحكومي

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وعدد من قيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء، يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة المستمرة لأداء مؤسسات الدولة، والاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن التحديات التي تواجه الدولة وسبل التعامل معها.

وقال خليل إن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تؤكد أن المواطن يمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل الحكومي، وأن تطوير الأداء لا يرتبط فقط بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما يمتد إلى جودة الخدمات وسرعة إنجازها والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على ضرورة حسن استغلال موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة يمثل أحد المحاور المهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد من الموارد بما ينعكس على مستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

التواصل المباشر مع مختلف المناطق والمحافظات

وأشار إلى أن مشاركة المحافظين والعمد والمشايخ في الاجتماع تعكس أهمية التواصل المباشر مع مختلف المناطق والمحافظات، والاستماع إلى المشكلات والاحتياجات الموجودة على أرض الواقع، موضحًا أن القيادات المحلية تمتلك معرفة مباشرة بطبيعة التحديات التي تواجه المواطنين في القرى والنجوع.

ولفت خليل إلى أن حديث الرئيس عن مواجهة الشائعات وتعزيز وعي المواطنين يؤكد أهمية بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن التواصل الواضح مع المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة يمثلان عنصرين مهمين في مواجهة الشائعات.

مواكبة التطور التكنولوجي

وأكد أن تطوير التعليم والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والمهارات الحديثة يمثلان استثمارًا في مستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي أصبح ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب عبد الوهاب خليل بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والمحافظات ومختلف مؤسسات الدولة، مع التركيز على العمل الميداني وتحسين الخدمات والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.