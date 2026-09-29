برلماني يوضح أهمية توجيهات الرئيس بشأن التعليم والخدمات| خاص

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الموسع مع الحكومة والمحافظين وعدد من قيادات الدولة والخبراء والعمد والمشايخ، تعكس رؤية واضحة تستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن أن تنعكس جهود التنمية بصورة مباشرة على حياتهم اليومية.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأكيد الرئيس ضرورة حسن استغلال موارد الدولة ورفع مستوى الخدمات وحسن معاملة المواطنين يمثل رسالة مهمة لجميع المسؤولين بضرورة الانتقال من مجرد تنفيذ الخطط والمشروعات إلى قياس أثرها الحقيقي على المواطن، مشددًا على أن جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للمشكلات يجب أن تكونا من أهم مؤشرات تقييم الأداء الحكومي.

جودة التعليم.. حجر الأساس في بناء الإنسان

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن الارتقاء بجودة التعليم، مؤكدًا أن تطوير التعليم يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتنمية مهارات الطلاب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع المتغيرات والمنافسة في المستقبل.

استغلال الموارد وتحسين الأداء

وأضاف سمير أن توجيه الرئيس بحسن استغلال موارد الدولة يؤكد ضرورة رفع كفاءة إدارة الإمكانات المتاحة وتعظيم العائد منها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشيرًا إلى أهمية توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين وأهداف التنمية.

التنفيذ والمتابعة.. الطريق إلى نتائج ملموسة

وشدد النائب أحمد سمير على أن أهمية التوجيهات الرئاسية تكمن في تحويلها إلى خطط تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة وآليات متابعة فعالة، بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأكد أن مجلس الشيوخ، في إطار اختصاصاته، يواصل دعم جهود الدولة ومناقشة الملفات التي ترتبط بمصالح المواطنين، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحسين مستوى الأداء.

واكد سمير أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة، والعمل الميداني المستمر، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن بناء الإنسان وتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة تمثل ركائز أساسية لاستكمال مسيرة التنمية.