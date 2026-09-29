الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية عن «حرمة تصوير الآخرين دون إذن» بالمديريات الحدودية

عقدت وزارة الأوقاف 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية، بعنوان: «حرمة تصوير الآخرين دون إذن»، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وفي إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية، الرامية إلى ترسيخ القيم والأخلاق، وبناء الشخصية المصرية الوطنية، والإسهام في صناعة الحضارة.

وشملت الندوات مديريات أوقاف: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، والسويس.

حرمة تصوير الآخرين دون إذنهم

وتناولت الندوات حرمة تصوير الآخرين دون إذنهم، وضرورة احترام خصوصية الأفراد وصون كرامتهم، وبيان ما يترتب على نشر الصور أو تداولها دون موافقة أصحابها من أضرار اجتماعية وأخلاقية، مع التأكيد على أن الإسلام دعا إلى حفظ حقوق الناس واحترام خصوصياتهم وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.

مراعاة الآداب والقيم الدينية والأخلاقية

كما تناولت الندوات أهمية الاستخدام المسئول لوسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة مراعاة الآداب والقيم الدينية والأخلاقية عند التعامل مع المحتوى الرقمي، بما يسهم في حماية المجتمع من التجاوزات التي قد تضر بالأفراد والأسر.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص وزارة الأوقاف على تفعيل دور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ القيم والأخلاق، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، والإسهام في بناء الإنسان وصناعة الوعي المجتمعي.